Spider-Man Remastered è un successo e diventa il più grande lancio per PC di PlayStation in UK

Spider-Man Remastered è il gioco per PC più venduto da PlayStation nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati di GSD.

Le vendite della settimana di apertura del gioco sono superiori del 26% rispetto a God of War, uscito a gennaio.

Spider-Man è il quarto gioco per PC più venduto dell'anno nel Regno Unito, dopo Elden Ring, Total War: Warhammer 3 e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Spider-Man Remastered continua l'espansione di PlayStation nello spazio PC per attirare nuovo pubblico. I titoli per PC hanno rappresentato 80 milioni di dollari per PlayStation nell'anno finanziario 2021 e l'azienda stima di raggiungere i 300 milioni di dollari nell'anno in corso.

A marzo 2022, l'uscita combinata di Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War su PC ha fruttato a Sony 108,9 milioni di dollari. Le unità vendute da Horizon a oggi hanno raggiunto i 2,3 milioni su PC, 852.000 per Days Gone e 971.000 per God of War.

Fonte: Gamesindustry.biz.