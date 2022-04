Spider-Man in una tech demo in Unreal Engine 5 lascia a bocca aperta

Forse alcuni di voi conosceranno la tech demo di Superman realizzata con Unreal Engine 5. Ebbene, ora è giunto il tempo per qualcosa di simile, dedicato a tutti i fan di Spider-Man. E' disponibile al download una tech demo di Spider-Man realizzata con il nuovo motore di Epic.

Analogamente alla demo di Superman Unreal Engine 5, questo progetto Spider-Man utilizza l'ambiente Megacity di The Matrix Awakens. In quanto tale, questo progetto può fornirvi un'idea di come potrebbe essere un gioco di Spider-Man di nuova generazione.

Entrando più nel dettaglio, il canale YouTube "dwr" ha utilizzato Spider-Man di Lewis Fiford. Fiford ha lavorato a un progetto fan made di Spider-Man su Unreal Engine 4. dwr ha preso in prestito questo modello (con tutte le sue animazioni) e lo ha importato nel progetto Megacity con Unreal Engine 5.

Come vedrete, le animazioni e le mosse di Spider-Man non sono esattamente perfette. Questo è prevedibile poiché il progetto con UE4 è ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, è una fantastica tech demo da poter scaricare.

Infine, questa demo di Spider-Man Unreal Engine 5 è davvero pesante e avrete bisogno di un PC piuttosto potente.

Fonte: DSOGaming.