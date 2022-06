Spider-Man Remastered è in arrivo su PC. Trailer e data di uscita

Allo State of Play di questa sera Sony ha ribadito l'importanza del mondo PC per il futuro di PlayStation.

Proprio per questo motivo possiamo celebrare il prossimo arrivo di Spider-Man Remastered su PC. Il trailer che vi proponiamo rivela un'uscita fissata per il 12 agosto 2022 e ci regala un piccolo assaggio di uno dei primi frutti del lavoro di Nixxes Software, studio recentemente acquisito anche e soprattutto per supportare il lavoro di porting.