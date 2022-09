Splatoon 3 ricrea uno dei boss più difficili di Super Mario Sunshine

Splatoon 3 è appena uscito, apprezzatissimo dal pubblico e dalla critica (qui la recensione del nostro Riccardo Cantù) e riesce a sorprendere, soprattutto per una boss fight decisamente familiare. Il tutto accade nella campagna per giocatore singolo per cui, occhio agli spoiler.

Big Man, la manta gigante della band di gioco Deep Cut, scompare nel terreno durante la battaglia ed è possibile vedere solo la sua ombra, che copre il terreno d'inchiostro. Una volta fatta esplodere l'ombra, il boss si suddivide in mante più piccole ed è tutto questo a ricordare proprio The Manta Storm a Sirena Beach, in Super Mario Sunshine del 2002.

Proprio in questo titolo, avviene praticamente la stessa cosa, con una razza che si suddivide lasciando scie di inchiostro, molto difficile da sconfiggere e un vero incubo per molti giocatori. Le similitudini tra Splatoon 3 e Super Mario Sunshine può far tornare vecchi traumi videoludici, per cui, se siete tra questi, fate attenzione.

Fonte: GamesRadar