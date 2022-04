Splatoon 3 ha una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer

Splatoon 3 è una delle grandi uscite Switch dell'anno e ora Nintendo ha annunciato ufficialmente la sua data di uscita programmata per il 9 settembre.

In Splatoon 3, le battaglie online 4 contro 4 di Mischie Mollusche possono creare partite accese in un mix di fasi nuove e di ritorno, in cui squadre di quattro persone si affrontano per coprire la maggior parte del terreno nel loro inchiostro.

Il filmato che potete visionare di seguito fornisce informazioni su uno di questi nuovi livelli, Eeltail Alley, insieme a uno sguardo ad un nuovo tipo di arma a forma di arco che vi consente di lanciare l'inchiostro lateralmente e verticalmente.

Oltre alle frenetiche partite multiplayer 4 contro 4, Splatoon 3 offre anche una nuova campagna per giocatore singolo e la prossima iterazione della modalità cooperativa Salmon Run. Nella modalità storia per giocatore singolo, vi unirete all'Agente 3 in una lotta contro gli indisciplinati Octarians e scoprirete i segreti di un luogo misterioso.

Fonte: Nintendo Everything