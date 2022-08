Splatoon 3, tantissimi dettagli sul gioco durante il Nintendo Direct!

In questi minuti si è tenuto il Nintendo Direct dedicato a Splatoon 3 dove sono stati condivisi tantissimi dettagli sul gioco di prossima uscita.

Innanzitutto avuto una rapida introduzione all'hub di Splatville, il luogo dove i giocatori si troveranno durante i tempi morti. Tra le varie modalità troviamo Mischia Mollusca che è stata ricreata come una modalità principale 4v4 con la squadra che inchiostra più territorio vincendo la partita. Ci sono armi che aumenteranno la capacità di inchiostrare le parti di mappa. Ulteriori fasi verranno aggiunte gratuitamente con gli aggiornamenti post-lancio.

Saranno disponibili tutte le armi dei giochi precedenti oltre a qualche altra chicca: sono state inoltre mostrate le nuove mappe di Splattonia e Cloropoli che saranno disponibili per tutti i giocatori. Tutte le armi potranno essere acquistate all'interno dell'Antica Armeria di Armand: per acquistare queste armi sarà necessario avere le Licenze di Armand, ottenibili aumentando di livello durante le battaglie e usando con regolarità le stesse armi.

I negozi di abbigliamento torneranno, con Guscintesta che gestisce il negozio di cappelli. La Modusa gestirà il negozio di abbigliamento principale e il negozio Chelescarpe che è appunto il fornitore di scarpe. I vestiti forniranno elementi passivi come velocità di corsa più elevate o un'ondata di calamari più rapida o altro. E' possibile inoltre scambiare abilità parlando con Echino nella piazza della città. I loadout possono essere salvati e caricati.

È disponibile una modalità pratica, con fantasmi ologrammi 3D che vi consentono di fare schermaglie e "vedere cosa stanno facendo i vostri amici". Potete anche visualizzare i replay delle battaglie con una funzione di condivisione.

Un armadietto vi consente di "esprimervi nel vostro spazio", con adesivi e abiti. Potete ottenerne di più da questi dal negozio Misto Mare. Anche banner, badge e titoli possono essere personalizzati, così come l'emote vincente. Nuovi cataloghi di articoli vengono rilasciati "ogni tre mesi per due anni".

Un gioco di carte è stato incluso nel gioco chiamato Splattanza e sfoggerà "150 carte". A tutti verrà dato un mazzo iniziale. E' possibile giocarci recandosi a Splatville.

La storia può essere iniziata attraverso un tombino nella piazza dell'hub. È ancora una volta basato su fasi e Nintendo lo consiglia, come al solito, come un modo per familiarizzare con il gioco. Cibo e bevande possono essere acquistati di nuovo nell'hub per aumentare le statistiche. Inoltre più boss saranno inclusi nella modalità cooperativa Salmon Run

Infine, il nuovo cast principale include "Trio Triglio", un trio che ospita "Splatcast Anarchia" simile alle precedenti troupe dei notiziari negli ultimi giochi; e include i personaggi Morena, Pinnuccia e Mantaleo.

Splatoon 3 sarà disponibile dal 9 settembre su Nintendo Switch