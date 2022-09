Splatoon 3 è il gioco venduto più velocemente della storia in Giappone

Splatoon 3 si è aggiudicato la corona di gioco venduto più velocemente di tutti i tempi in Giappone.

Questa notizia segue l'annuncio di Nintendo di ieri, secondo cui il titolo ha venduto 3,45 milioni di copie nella regione in soli tre giorni. L'azienda ha dichiarato che si tratta del più alto livello di vendite nazionali per qualsiasi gioco per Switch in questo periodo di tempo, ma ora sappiamo che questo vale anche per tutte le piattaforme.

Splatoon 3 ha superato Animal Crossing: New Horizons che ha piazzato oltre 700.000 copie. La serie ha fatto molta strada anche rispetto al primo Splatoon, che ha venduto 150.000 unità nella prima settimana prima di arrivare a vendere un totale di 1,8 milioni di unità per Wii U.

Ecco la classifica dei maggiori lanci di giochi in Giappone:

[NSW] Splatoon 3 – 3,450,000 [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 2,680,000 [NSW] Pokemon Black / White – 2,637,285 [PS1] Final Fantasy VIII – 2,5404,044 [NDS] Dragon Quest IX – 2,343,440 [PS2] Dragon Quest VIII – 2,236,881 [PSP] Monster Hunter Freedom 3 – 2,146,467 [3DS] Pokemon X / Y – 2,096,050 [PS1] Final Fantasy VII – 2,034,879 [NSW] Pokemon Sword / Shield – 2,000,000 [NSW] Pokemon Legends: Arceus – 2,000,000 [PS4] Monster Hunter: World – 2,000,000 [NSW] Monster Hunter Rise – 2,000,000 [PS1] Final Fantasy IX – 1,954,421 [3DS] Pokemon Sun / Moon – 1,905,107 [3DS] Monster Hunter 4 – 1,875,115 [PS1] Dragon Quest VII – 1,862,065 [PS2] Final Fantasy XII – 1,840,397 [PS2] Final Fantasy X – 1,749,737 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 1,700,000

Fonte: Nintendoeverything.