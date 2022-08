Splatoon 3 e Harvestella protagonisti di Nintendo Treehouse Live, ecco quando

Anche quest'anno ritorna con la sua diretta Treehouse Live dove vedremo novità su due dei giochi di prossima uscita con somma gioia dei fan.

Ora che mancano solo poche settimane al lancio ufficiale di Splatoon 3 e ancor meno alla demo che sarà disponibile gratuitamente per tutti questo sabato 27, Nintendo vuole scaldare i motori mostrando di più sul gioco attraverso questo evento che si svolgerà tra un paio di giorni. Tuttavia nel caso in cui lo sparatutto a inchiostro dell'azienda giapponese vi annoiasse, tranquilli, perché non sarà l'unico protagonista della presentazione.

A confermarlo è proprio Nintendo attraverso il suo account Twitter ufficiale. Nintendo Treehouise Live andrà in onda il 25 agosto alle 18:30 ora italiana. Questa diretta sarà suddivisa in tre segmenti: uno sguardo più approfondito a una modalità multiplayer di Splatoon 3 che non è ancora stata annunciata, fasi e strategie per la demo di Splatoon 3 che arriverà sabato e un primo video di gameplay di Harvestella.

Get ready for a Nintendo Treehouse: Live presentation on 8/25 at 9:30am PT featuring 3 segments:



• A deep-dive into the all-new #Splatoon3 single-player mode



• Stages & strategies for the Splatfest World Premiere demo



• World-first gameplay for Harvestella pic.twitter.com/zQryJb9afa — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 23, 2022

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto sintonizzatevi con noi per sapere tutte le novità che verranno condivise durante la diretta Nintendo.