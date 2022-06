Splatoon 3 non avrà Marina come Villain?

Ieri Nintendo ha condiviso un primo sguardo sulle nuove musiche di Splatoon 3, mostrando una nuova traccia del popolare duo Off The Hook, che erano anche le presentatrici della seconda versione del titolo, rivelando anche il loro nuovo design.

Il ritorno di Marina e Pearl per il terzo titolo della saga indica che Marina, per l’appunto, potrebbe non essere il Villain di Splatoon 3, al contrario dei desiderata di molti fan del gioco.

Il primo Splatoon aveva come presentatrici e star del gioco le Squid Sisters Callie e Marie, che si occupavano di commentare tutti gli eventi in corso a Inkopolis oltre che a partecipare, commentare e annunciare molti Splatfests.

Durante l’ultimo Splatfest del primo gioco chiamato Callie vs Marie, Callie aveva perso il concorso spingendola così a diventare il villain durante lo story mode di Splatoon 2.

Nello scorrere dell’ultimo evento di questo capitolo, Caos Vs Ordine, Marina rappresentava il caos e Pearl l’ordine, ed era stata la prima a vincere lo Splatfest dando così il plot per il setting del nuovo capitolo della saga dedicata ai polpi spruzza inchiostro, dove troviamo il mondo trasformato in deserto. Ed è proprio a causa di questo che molti fan speravano in Marina come nuovo villain.

Tuttavia il rilascio di questa nuova traccia delle Off the Hook mostra che le sorelle sono ancora unite e che quindi probabilmente, salvo twist non prevedibili, Marina non sarà il villain di Splatoon 3.