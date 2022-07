Splatoon 3 ha un nuovo video che ci trasporta nello stage multiplayer Mincemeat Metalworks

L'uscita di Splatoon 3 si sta avvicinando sempre di più e per questo motivo stiamo iniziando a ricevere alcune piccole anticipazioni su ciò che possiamo aspettarci al lancio del gioco. L'ultima di queste ancticipazioni mostra lo stage multiplayer in cui potranno scatenarsi insieme i giocatori, lo stage Mincemeat Metalworks.

Mincemeat Metalworks ha molte cose che evidenziano il caos che possiamo aspettarci all'uscita di Splatoon 3. Ci sono gru e veicoli in tutta la scena e, naturalmente, i riconoscibili schizzi di vernice della serie a destra e a manca.

Il lancio di Splatoon 3 per Nintendo Switch è previsto per venerdì 9 settembre.

Squid Research Lab here with a meaty discovery—this is rare imagery of a new multiplayer stage: Mincemeat Metalworks! The facility was made FROM scrap metal in order to make MORE scrap metal. Also, there was a sea here that evaporated. Surely unrelated to heavy industry! pic.twitter.com/Z5RTmLMml4