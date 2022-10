Splinter Cell Remake perde il suo director

A dicembre dello scorso anno, Ubisoft ha annunciato l'inizio dello sviluppo di un remake completo dell'originale Splinter Cell, che si trovava all'epoca nelle primissime fasi di sviluppo presso Ubisoft Toronto.

A quanto pare però, sembra che ora ci siano stati dei cambiamenti nel team di sviluppo.

David Grivel, director del remake, ha recentemente annunciato con un post sulla sua pagina LinkedIn che lascerà Ubisoft. Negli undici anni trascorsi presso l'azienda, Grivel ha lavorato a numerosi altri importanti titoli Ubisoft, tra cui Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Unity, Far Cry 6, Far Cry 5 e altri ancora.

Ubisoft non ha ancora detto nulla su chi sostituirà Grivel come director del remake di Splinter Cell, ma dato che il progetto è ancora in fase di sviluppo, è improbabile che ci siano presto informazioni concrete e ufficiali.

I dettagli sul remake sono ancora scarsi, come è comprensibile, ma un recente annuncio di lavoro pubblicato da Ubisoft ha dichiarato che il gioco avrà una storia e una sceneggiatura riviste per renderlo più adatto al pubblico moderno.

Fonte: Gamingbolt.