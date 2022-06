Square-Enix punta sul cloud gaming investendo in Blacknut

I numeri del cloud gaming sono in decisa crescita e si stima che questo mercato si amplierà di quattro volte entro il 2024. Il mercato attualmente genera un miliardo e mezzo di dollari, con più di 21 milioni di giocatori che utilizzano questo servizio già attivamente. Vien da sé che gli investimenti in questo settore cominciano a farsi interessanti.

Square-Enix ad esempio ha deciso di puntare forte su cloud gaming, investendo in Blacknut che avrà modo di accelerare lo sviluppo tecnologico in questo settore e ampliare il suo catalogo di titoli a disposizione, che conta già un buon numero di 500 giochi.

"Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Square-Enix, una società i cui franchise che definiscono il genere continuano a conquistare generazioni di giocatori. La decisione di investire in Blacknut è una conferma della nostra visione, tecnologia e approccio al mercato." ha detto Olivier Avaro, CEO di Blacknut.

Per l'occasione è intervenuto anche il Director of Business Development di Square-Enix, Hideaki Uehara:

"Blacknut è un'azienda all'avanguardia nel cloud gaming, con una combinazione unica di competenza tecnica e una visione per il futuro del settore. Siamo entusiasti del potenziale del cloud gaming e questa partnership ci consentirà di rimanere al passo con i nuovi sviluppi in lo spazio, oltre ad accelerare la nostra crescita futura."

Cosa comporterà questa partnership in futuro è presto per dirlo ma sembra proprio che il futuro del videogiocare dipendere più dalla connessione a internet che dall'hardware in possesso.

Fonte: WCCFTECH