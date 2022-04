Square Enix: per il CEO Yosuke Matsuda gli sviluppatori giapponesi non dovrebbero imitare i giochi occidentali

In una recente intervista con Yahoo Japan, il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda ha parlato di come l'industria dei giochi sia ora diventata globalizzata e dell'impatto che ha avuto sullo sviluppo in generale. Matsuda ha anche discusso di come gli studi giapponesi di Square Enix continuino a cercare l'originalità nei loro giochi invece di cercare di imitare una formula che piace al pubblico occidentale.

Matsuda ha spiegato che il mercato interno giapponese è più piccolo di quello statunitense e cinese, quindi è importante che i giochi degli studi nazionali attirino un pubblico globale. Detto questo, ha continuato aggiungendo che ogni volta che gli sviluppatori giapponesi cercano di imitare un gioco occidentale, si traduce principalmente in un'esperienza scadente dal punto di vista della qualità.

Secondo Matsuda, c'è un fascino intrinseco in un gioco sviluppato in Giappone con uno stile artistico e un sound design riconoscibili, che è ciò che alla fine finisce per attirare il suo pubblico d'oltremare.

"Oggi il mercato dei giochi è globalizzato", ha spiegato Matsuda. “Il mercato interno era grande, ma ora è dietro a Cina e Stati Uniti. Se non sei riconosciuto a livello globale, non sei in affari. Ma è interessante notare che se gli sviluppatori giapponesi cercano di imitare i giochi occidentali, non possono realizzarne di buoni. I design dei mostri e gli effetti visivi e audio sono ancora in qualche modo giapponesi. E i giocatori di tutto il mondo sanno che questo è ciò che rende buoni i giochi giapponesi".

Fonte: GamesIndustry