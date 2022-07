Square Enix annuncia una community in cui i giocatori potranno provare in anteprima i giochi

Square Enix ha introdotto l'iniziativa "Live Interactive Works Game Development Crew", una nuova community in cui gli utenti sono invitati a testare i giochi in fase di sviluppo e parlarne, aiutando il team nel processo creativo.

Project Gluttony è il primo titolo a beneficiare di questa iniziativa. Si tratta di un gioco online multiplayer competitivo che ricrea le battaglie tra mostri che inseguono gli umani. Questo costringe gli umani a unirsi per sconfiggerli.

Square Enix afferma che i giocatori potranno giocare ai giochi in fase di sviluppo e fornire feedback su di essi, che possono avere un impatto sulla squadra e, in questo modo, l'idea del giocatore avrà un effetto sul prodotto finale. I team di sviluppo chatteranno sui forum della community, parteciperanno a trasmissioni e conversazioni di sviluppo con i giocatori, per ottenere feedback e lavorare su questi giochi con un forte tocco della community.

Square Enix cerca giocatori interessati al divertimento dei giochi e curiosi del loro sviluppo, persone con più di 3.000 iscritti sul proprio canale Youtube e Twitch, fondamentalmente influencer che possano aumentare la visibilità dell'idea. Tuttavia, assicura che in futuro amplierà la community.

Fonte: GamesRadar