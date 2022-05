Square Enix rivela i piani per fondare nuovi studi e acquisirne altri

Poche settimane dopo aver confermato che stava vendendo i suoi studi occidentali e IP a Embracer Group per $300 milioni, Square Enix ha rivelato i piani per "fondare nuovi studi" e acquisirne altri.

La notizia è arrivata nell'ambito della recente presentazione finanziaria dell'azienda, che ha rivelato che una delle iniziative di "strategia aziendale a medio termine" di Square Enix è quella di "aumentare le capacità di sviluppo creando nuovi studi, [fusioni e acquisizioni], ecc."

Come notato da Stephen Totilo di Axios, la società ha anche rivelato che "gli obiettivi dietro la dismissione di selezionati studi d'oltremare e IP" - ovvero il motivo per cui ha venduto i suoi tre studi occidentali - era di "raggiungere un crescita attraverso la selezione e concentrazione delle fonti aziendali, allineare meglio la funzione editoriale all'estero con l'organizzazione a Tokyo e trasformare il portfolio aziendale del gruppo".

Quest'ultimo punto è particolarmente interessante in quanto illustra ancora una volta anche i piani blockchain ben pubblicizzati di Square Enix, in cui si afferma che l'azienda "accelererà il lancio e la monetizzazione di nuove attività andando avanti con investimenti in campi di interesse (blockchain, intelligenza artificiale e cloud )".

La notizia è arrivata nell'ambito dei risultati finanziari di Square Enix, che hanno anche rivelato che la società è stata tenuta a galla grazie a Final Fantasy 14.

Lo scorso ottobre è stato riferito che Final Fantasy 14 è risultato il gioco più redditizio nella storia della serie.

