Square Enix avrebbe perso $200 milioni con i giochi Marvel

Ieri vi abbiamo informato che Square Enix ha venduto molti dei suoi studi, tra cui Crystal Dynamics, a Embracer Group per 300 milioni di dollari. Una cifra che, ovviamente, suona esigua rispetto al gran numero di franchise che ora entrano a far parte della compagnia svedese: Thief, Deus Ex, Tomb Raider, Legacy of Kain, Soul Reaver, oltre ai diritti dei due giochi Marvel dello studio, Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy.

L'analista di mercato David Gibson ha fatto luce sul motivo per cui Square Enix sarebbe stata interessata a vendere le sue proprietà così a buon mercato. Apparentemente, i due giochi IP Marvel sviluppati da Crystal Dynamics avrebbero fatto perdere a Square Enix circa $ 200 milioni in soli due anni.

Marvel's Avengers è stato un gioco afflitto da controversie, gameplay e problemi tecnici sin dalla sua uscita, e Guardians of the Galaxy è stato ben accolto dal pubblico, ma Square Enix ha notato che le sue vendite sono state insufficienti.

Strange move, plan to invest more into blockchain etc, they dont need the money. Too hard to manage overseas projects? https://t.co/BEZNDm6jv2 — David Gibson (@gibbogame) May 2, 2022

Nelle notizie correlate, secondo Jeff Grubb Square Enix sarebbe in vendita e PlayStation potrebbe essere la società che punta alla sua acquisizione.

Fonte: GamingBolt