Square Enix, risultati finanziari in calo ma brilla Final Fantasy XIV

Square Enix ha condiviso i suoi dati finanziari che sono attualmente in calo, ma in tutto ciò è Final Fantasy XIV a dare un'incredibile soddisfazione alla società.

Le vendite nette totali dell'ultimo trimestre finanziario (da aprile a giugno) sono state di 74,8 miliardi di yen, un calo di quasi il 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre l'utile operativo è stato di 14,4 miliardi di yen, un calo di quasi il 17%. L'utile netto è effettivamente aumentato a causa dei guadagni in valuta estera.

Tuttavia, mentre le vendite nette di giochi HD sono diminuite anno dopo anno, le vendite di giochi MMO sono aumentate di anno in anno. La proporzione delle vendite dei giochi MMO è stata per la prima volta superiore a quella dei giochi HD, nonostante la categoria MMO fosse composta solo da tre giochi: Final Fantasy 14, Dragon Quest 10 e Final Fantasy 11.

"Gli abbonati paganti per Final Fantasy 14 sono aumentati su base annua", mentre per i giochi in HD "le vendite non hanno raggiunto il livello dell'anno precedente nonostante il lancio di nuovi titoli".

Anche se Final Fantasy IV è stato un successo, il gioco almeno in quest'anno finanziario non riceverà ulteriori DLC. Sempre nell'anno fiscale la società si prepara a due uscite importanti: Forspoken e Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. In seguito arriveranno Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake Rebirth.

Fonte: Eurogamer