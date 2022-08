Squirrel With a Gun è un assurdo action su uno scoiattolo armato fino ai denti

Ah...i bei tempi in cui girava uno "gnomo armato d'ascia" sono finiti. E' ora tempo di far spazio a Squirrel With a Gun, un gioco di avventura dove uno scoiattolo apparentemente carino gira con una pistola.

Mentre il recente Stray incentrato sui felini ci fa provare com'è essere un gatto, Squirrel With A Gun ci permetterà di goderci la vita quotidiana di uno scoiattolo che fa le tipiche cose da scoiattolo, come tenere un essere umano sotto tiro e rubare il suo iPhone. Roba di tutti i giorni, insomma.

I primi filmati del gioco sandbox hanno mostrato alcune delle cose che è possibile fare mentre vestiamo i panni dell'adorabile (mica tanto...) animaletto. Tra uccidere un gruppo di uomini in giacca e cravatta e sparare alla cieca mentre si utilizza un uzi, il gioco promette un gameplay davvero speciale. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo filmato.

Hello, everyone. I finally got around to cutting a Squirrel With A Gun trailer up on Steam!#gaming #indiedev #gamedev #UE5 #UnrealEngine5 #indiegame #blender3d #blender #b3d #indiegamedev #screenshotsaturday #wishlistwednesday pic.twitter.com/iNCAls934l