S.T.A.L.K.E.R. 2, il sito web ufficiale del gioco sembra essere stato bloccato dalla Russia

Secondo quanto riferito, il sito Web ufficiale di S.T.A.L.K.E.R 2 è stato bloccato dal governo russo. La pagina, che aveva mostrato parole di sostegno all'Ucraina e un appello alla pace da parte dello sviluppatore GSC Game World con sede a Kiev, è stata resa inaccessibile dall'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa.

Secondo l'agenzia di stampa RIA Novosti, il blocco sarebbe avvenuto dopo che lo sviluppatore aveva preso la decisione di cessare l'attività in Russia. Attualmente, la pagina sembra essere visibile ad altri in tutto il mondo. Inoltre, rimane la pagina degli sviluppatori individuali di GSC Game World, che mostra anche un appello per porre fine all'invasione russa in Ucraina.

Recentemente, dall'invasione russa dell'Ucraina, GSC ha deciso di cambiare il sottotitolo di S.T.A.L.K.E.R. 2 da "Heart of Chernobyl" a "Heart of Chornobyl", evitando l'ortografia russa romanizzata a favore della versione ucraina romanizzata del nome. Questo sembra aver aggiunto carburante a un fuoco che stava già bruciando.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl dovrebbe uscire alla fine del 2022, ma è probabile che il gioco suvirà ulteriori ritardi.

Fonte: