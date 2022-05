Star Ocean: The Divine Force, nuovi dettagli verranno condivisi alla fine di giugno

Square Enix ha ufficialmente confermato che ci vorrà più tempo per condividere le notizie sul nuovo Star Ocean, il prossimo gioco della sua serie di JRPG che ci porterà nello spazio e in un mare di stelle.

Conosciuto come Star Ocean: The Divine Force, il nuovo gioco Tri-Ace è previsto per il 2022 e i dettagli sul gioco erano previsti per questa primavera. Ora sfortunatamente è stato confermato che bisognerà attendere la fine di giugno per sapere qualcosa di più. Square Enix si rammarica del ritardo nella notizia e chiede ancora un po' di pazienza.

Nel suo messaggio, condiviso sui social, Square Enix conferma che arriveranno dettagli a fine giugno e informa che "“"stiamo lavorando diligentemente per soddisfare le vostre aspettative. Grazie per averci concesso un po' più di tempo".

Star Ocean: The Divine Force è stato annunciato nell'ottobre 2021 durante uno State of Play ed è emersa la speculazione che sarebbe stato presente nella nuova diretta streaming di Sony, prevista per il 2 giugno. Tuttavia, possiamo togliere questo Star Ocean dall'elenco dei giochi che appariranno nello State of Play di PlayStation.

Fonte: Twinfinite