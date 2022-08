Star Ocean The Divine Force ha nuovi trailer che presentano Elena e Albaird

Facendo seguito ai trailer dei personaggi per i protagonisti Raymond e Laeticia, Star Ocean: The Divine Force di tri-Ace ha ricevuto nuovi trailer per i loro alleati: Elena e Albaird Bergholm. Elena è la prima ufficiale di Raymond mentre il secondo personaggio è amico d'infanzia e guardia del corpo di Laeticia.

Elena era a bordo della Ydas quando è stata attaccata ed è sopravvissuta alla sua distruzione nonostante la vicenda. A differenza di Raymond, è più calma ma rispetta comunque la sua leadership. Tuttavia, non è così entusiasta di girare per il pianeta di Laeticia.

Quanto ad Albaird, è un cavaliere del Regno di Aucerius, armato di chakram ed esperto di semiomanzia. Nonostante il mistero del suo braccio sinistro, è estremamente fedele a Laeticia ed è sempre al suo fianco. Sebbene all'inizio ribelle di Raymond e del suo equipaggio, Albaird apparentemente diventa un ottimo alleato con il passare del tempo.

Vi ricordiamo che Star Ocean: The Divine Force uscirà il 27 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Twinfinite