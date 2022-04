Star Wars di Amy Hennig avrà la stessa ambientazione dei film classici?

Nella giornata di ieri è stato annunciato un nuovo gioco di Star Wars in via di sviluppo che vede al timone l'ex autrice di Uncharted Amy Hennig. Ora arrivano i primi rumor riguardo a questo titolo che sarebbe una sorta di revival di Project Ragtag.

La nuova affermazione arriva dall'account Twitter AccountNgt che avrebbe rivelato in precedenza Star Wars Eclipse prima della sua presentazione ufficiale. L'utente di Twitter afferma che Project Ragtag, che era in fase di sviluppo sotto la guida di Hennig presso Visceral, ora sta essenzialmente ottenendo una seconda possibilità di vita presso Skydance Media.

Se accurato, allora questo terzo gioco di Star Wars guidato da Hennig potrebbe non essere così dissimile dal progetto Visceral. Oltre a questo, il report afferma che il nuovo gioco di Skydance sarà ambientato nell'era dell'Alleanza Ribelle di Star Wars, che copre Una Nuova Speranza, L'impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

Recap on the little info I shared on Skydance New Media Star Wars project



- Codenamed "Project Walton"

- Reportedly based in Rebel Alliance era (Classic Era), Project Ragtag was also in this era, it is maybe some sort of revival of it.



Original article: https://t.co/PwPeVLoMyb pic.twitter.com/WThCsyUbud