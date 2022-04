Star Wars sta per tornare anche in versione action-adventure grazie all'autrice di Uncharted

Sono tanti i progetti legati al brand Star Wars in arrivo nei prossimi anni. Oltre al nuovo Jedi Fallen Order che probabilmente sarà annunciato allo Star Wars Day oppure a Star Wars Eclipse di Quantic Dream (anche se non naviga in buone acque) arriverà a sopresa un nuovo action-adventure firmato Amy Henning, autrice di Uncharted.

Sviluppato dal suo nuovo team, Skydance New Media, il nuovo progetto non ha ancora un nome ufficiale ma sarà una storia del tutto originale, dallo spiccato senso cinematografico.

"Ho spesso parlato di come vedere Star Wars nel 1977 abbia essenzialmente ricablato il mio cervello da dodicenne, plasmando la mia vita creativa e il mio futuro in modo indelebile", ha detto Amy Hennig. "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Lucasfilm Games per raccontare storie interattive in questa galassia che amo".

Bisogna attenzionare questo nuovo progetto, non solo per l'importante brand alle spalle ma perché potrebbe contenere diverse tracce del gioco Visceral Games cancellato a suo tempo. Questo non solo perché la Henning collaborò alla sua creazione ma anche perché il co-fondatore di Skydance è Julian Beak, storico nome di Electronic Arts e che partecipò attivamente al suo sviluppo.

Fonte: Polygon