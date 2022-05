Star Wars Battlefront III per PSP? Un Redditor avrebbe trovato una copia del playtest

Star Wars Battlefront III ha avuto senza dubbio una storia travagliata. Dopo lo sviluppo di Battlefront II, DICE ha interrotto la continuazione di un nuovo capitolo con EA che ha affermato di non avere piani per un sequel. Ma il prototipo sembra sia arrivato almeno al punto di un playtest e un utente di Reddit ha affermato di aver trovato una copia per PSP funzionante.

"Lucasarts era un cliente di un parente del mio fidanzato in passato, e ha avuto modo di testare molti giochi, uno dei quali era Star Wars: Battlefront III", ha scritto l'utente MissFeepit. "Una volta che è stato cancellato e tutte le risorse sono state raccolte per essere rispedite allo Skywalker Ranch, una delle cartucce di playtest per la versione PSP è rimasta indietro. Essendo giovane, non ci ha pensato molto e l'ha portato a casa, l'ha testato, le battaglie AI, CTF e Conquest funzionavano tutte bene", ha continuato. "Anni dopo, quando stava esaminando i suoi vecchi giochi, l'ha ritrovato. E per quanto ne sappiamo, dal momento che non ne troviamo altri online, sembra essere l'unica copia del gioco cancellato di Star Wars".

Battlefront III era un gioco molto atteso dai fan ed è stato per molto tempo un punto cardine di ogni conversazione tra i fan di Star Wars. Inizialmente era stato sviluppato da Free Radical Design che, all'epoca, stava lavorando su Haze. Lo sviluppo è iniziato nel 2006 dopo un accordo con LucasArts, e sarebbe stato lanciato due anni dopo, con un nuovo accordo firmato anche nel 2007 per Battlefront 4.

Sfortunatamente il team non è riuscito a rispettare la data di lancio. Oltre a questo, problemi tecnici, pagamenti in ritardo da LucasArts, esaurimento crescente tra il personale, un team in difficoltà in costante crescita e una finestra di lancio ristretta alla fine hanno ucciso il progetto.

Non è chiaro a cosa porterà questa scoperta, ma molti stanno chiedendo di fare una copia della cartuccia per PSP in modo che possa essere utilizzata in emulazione, condivisa su Internet, permettendo agli altri di sbirciare dietro le quinte di un gioco che non ha mai visto la luce.

Fonte: Dualshockers