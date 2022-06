Star Wars: il Blitzball di Final Fantasy X diventa canonico

Se vi siete mai chiesti se nel mondo di Star Wars si praticano sport, ora sappiamo che viene pratcato il Blitzball.

Il Blitzball, come alcuni di voi sapranno, è lo sport subacqueo simile all'hockey praticato da Tidus, Wakka e altri in Final Fantasy X. Lo sport è presente nell'universo di Star Wars perché nel romanzo Star Wars: Brotherhood, che parla della relazione tra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, si fa riferimento al Blitzball giocato in un lago locale. L'autore di Brotherhood, Mike Chen, è colui che ha rivelato questo divertente dettaglio, come riportato da GamesRadar.

"C'è un riferimento a uno sport chiamato Blitzball giocato in un lago locale. Il Blitzball è in pratica l'hockey subacqueo giocato come minigioco in Final Fantasy X. Come ex scrittore di NHL, ho amato alla follia il Blitzball e ho passato ore a vincere campionati".

#6: There's a reference to a sport called Blitzball played in a local lake. Blitzball is basically underwater hockey played as a minigame in Final Fantasy X. As a former NHL writer, I freaking loved Blitzball and spent hours winning leagues. pic.twitter.com/uad4uIMcrA — Mike Chen - LIGHT YEARS FROM HOME is out now! (@mikechenwriter) May 17, 2022

A quanto pare, dunque, sembra che Chen fosse un fan di questo sport tanto da includere un riferimento ad esso nel suo romanzo canonico di Star Wars.

Per quanto riguarda i videogiochi di Star Wars, di recente è stato annunciato Star Wars Jedi: Survivor, il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Fonte: Game Informer.