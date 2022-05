Star Wars Day tra Jedi Fallen Order 2 e molti altri giochi in sviluppo nella lista recap di un insider

Oggi è il 4 maggio che significa Star Wars Day e nell'attesa di sapere se ci sono novità sul fronte videoludico, qualcuno ha pensato bene di fare il punto della situazione pubblicando la lista dei giochi attualmente in via di sviluppo.

E' l'insider Okami che si è preso la briga di stilare i giochi in lavorazione presso diversi studi di sviluppo. Nell'elenco troviamo ovviamente Jedi Fallen Order 2 di cui sapevamo l'esistenza già da qualche tempo, un FPS di Star Wars sviluppato da Respawn, il remake di Knights of the Old Republic che uscirà su PC e PS5, Star Wars Eclipse di Quantic Dream, un nuovo gioco di azione e avventura di Skydance e infine l'open world di Ubisoft.

La giornata del 4 maggio è ancora lunga e i fan ovviamente si aspettano novità sui giochi attualmente in via di sviluppo. Nuovi gameplay, date di uscita o nuovi giochi non ancora annunciati? Non ci resta che attendere eventuali annunci.

Happy May the 4th!



Here's some of the Star Wars games in development.



- Jedi Fallen Order 2

- Respawn Star Wars FPS

- KOTOR Remake for PS5

- Star Wars Eclipse

- Skydance Action Adventure game

- Ubisoft Open World game



Which ones are you excited for? 🤔#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/TS5uiiLmI4 — Okami Games (@Okami13_) May 4, 2022

