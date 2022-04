Star Wars Jedi Fallen Order 2, Final Fantasy 16 e molto altro in un leak su annunci ed eventi estivi

Quest'estate non ci sarà l’E3, e nel dispiacere generale possiamo comunque ipotizzare, tirando sospiri di sollievo, che verranno organizzati eventi singoli da più compagnie. In questo clima ipotetico, Jeff Grubb, giornalista di Venturebeat e insider dell’industria, avrebbe leakato date e contenuto di alcuni eventi che si terranno da qui fino alla fine dell’estate.

In particolare, i contenuti più salienti vedono il reveal della nuova espansione di World of Warcraft in data 19 aprile, seguito dal PAX The Mini Indie Showcase, il Meta Quest Gaming Showcase e uno streaming su Saints Row tutti e tre il 20 aprile.

Quanto al mese di maggio, ci saranno probabilmente delle celebrazioni nello Star Wars Day, il 4 del mese, ma soprattutto tra il 26 e il 29, periodo in cui verrà mostrato Star Wars Jedi Fallen Order 2, attesissimo e vociferatissimo sequel di una delle produzioni videoludiche più apprezzate di Star Wars e di Respawn Entertainment.

A giugno, non mancano il Summer Game Fest e lo Showcase di Xbox, entrambi ancora senza una data. A tal proposito, nemmeno su Final Fantasy XVI viene proposta una data specifica, ma ci viene detto che verranno rilasciati dei trailer e delle informazioni nell’arco della primavera.

Le informazioni di Grubb si chiudono con la conferma della Gamescom di Colonia ad agosto e uno showcase digitale di THQ Nordic in data 12 dello stesso mese. Cosa vi aspettate di vedere in questi mesi e in questi eventi?