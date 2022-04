Star Wars Jedi Fallen Order 2 non sarà cross-gen e uscirà nel 2023?

Secondo quanto riferito, il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment è ora destinato al lancio nel 2023 e, come vi abbiamo già detto, arriverà solo su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb lo ha affermato nel suo ultimo episodio di Grubbsnax (via VGC). Il giornalista e insider afferma che EA e Respawn avevano inizialmente puntato a lanciare il sequel di Fallen Order entro la fine dell'anno, ma che da allora questi piani sono cambiati e il gioco " sicuramente ora non uscirà fino al 2023".

Questa data di lancio, unita alla decisione di abbandonare il supporto per PlayStation 4 e Xbox One a favore delle console e dei PC più recenti significa che, secondo Grubb, il team di sviluppo non "dovrà preoccuparsi di provare a cavalcare le generazioni”.

"Sarà più facile allontanarsi da quei milioni di utenti PS4 e Xbox One nel mondo quando saremo nel 2023", ha aggiunto. Con il passare del tempo, inoltre, sarà più facile acquistare una PS5 o una Xbox Series X.

Secondo Grubb, potremmo finalmente dare una prima occhiata al sequel - che secondo quanto riferito non avrà il nome Fallen Order questa volta - durante la Star Wars Celebration, che si terrà presso l'Anaheim Convention Center tra il 26 e il 29 maggio.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2, o come si chiamerà, è uno dei tre giochi di Star Wars attualmente in sviluppo presso Respawn. Uno di questi - uno sparatutto in prima persona di Star Wars diretto da Peter Hirschmann, che è stato il produttore esecutivo dei giochi originali di Star Wars Battlefront - è presumibilmente in sviluppo presso il team di Medal of Honor VR. Il secondo progetto, un gioco di strategia, è creato in collaborazione con Bit Reactor, lo studio con sede nel Maryland composto da veterani di XCOM e dallo sviluppatore di Civilization Firaxis.

Fonte: Eurogamer.net.