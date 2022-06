Star Wars: Jedi Fallen Order, Cal Kestis potrebbe essere il protagonista di una serie TV live-action

I fan di Star Wars possono gioire in questo periodo, con la recente conferma di Star Wars Jedi: Survivor e l'episodio 6 di Obi-Wan Kenobi che ha concluso la serie. Altro è indubbiamente in arrivo, rendendo il futuro davvero luminoso per il franchise.

Tra questi Star Wars Jedi: Survivor con i fan che vedranno Cal Kestis nuovamente in azione. Tuttavia, secondo un rumor, potrebbe non essere l'ultima volta che vedremo il protagonista. La serie Star Wars Jedi probabilmente riceverà un altro capitolo in futuro, ma nuove voci suggeriscono che Cal Kestis avrà anche il suo spettacolo live-action su Disney+ in futuro. Questo ha senso dato quanto Disney vuole sfruttare il suo servizio di streaming per marchi famosi come Marvel e Star Wars e dato che Cal Kestis è identico a Cameron Monaghan visto che è lui a dare il volto al personaggio, sarebbe anche una scelta facile.

Questa voce arriva dallo YouTuber e insider di Star Wars Kristian Harloff, che dice di aver sentito che Cameron Monaghan ha firmato per riprendere il ruolo di Cal Kestis in uno spettacolo per Disney+. Aggiunge anche che nessuna data di produzione è stata ancora rivelata, ma che comunque il progetto è realtà.

Va notato che l'insider non è stato in grado di ottenere ulteriori conferme, quindi i fan dovrebbero prendere questa voce con le pinze. Ma con la popolarità di The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e altri spettacoli Disney Plus, è una logica estensione dall'avere Cameron che interpreta Cal in un gioco al vederlo apparire in una serie live-action.

Fonte: Star Wars News