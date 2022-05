Star Wars Jedi: Fallen Order con un protagonista di colore o donna? Respawn avrebbe rifiutato l'idea

Una ex sviluppatrice di Respawn Entertainment ha affermato che le richieste dei membri del team di rendere il protagonista di Star Wars Jedi: Fallen Order donna e/o di colre sono state respinte. La risposta sarebbe incentrata sul fatto che il franchise di Star Wars ha già una protagonista femminile, la Rey del film, e che il gioco aveva già 2 importanti personaggi di colore.

Nora Shramek, lighting artist di Respawn che ha lavorato a Fallen Order, ha detto su Twitter che più dipendenti hanno spinto per un protagonista nero e/o femminile durante lo sviluppo, prima del lancio del gioco nel 2019, ma le richieste sono state rifiutate perché il gioco e il franchise più ampio rappresentavano già personaggi come questi.

"Quando ho lavorato a [Star Wars: Jedi Fallen Order], molti sviluppatori volevano e sostenevano che il personaggio principale dovesse essere nero e/o una donna", ha detto Shramek in un tweet. Lo studio avrebbe risposto: "abbiamo già due personaggi di colore nel gioco" e "Rey è una donna e non possiamo farlo anche noi".

Fallen Order è stato infine lanciato con un protagonista bianco e maschile, ovvero Cal Kestis.

Shramek ha aggiunto che queste decisioni sono state prese da Respawn e non da EA o da Lucasfilm/Disney.

When I worked on SW:JFO a LOT of devs wanted & advocated 4 the main character 2b black &/or a woman. 'Reasons' 4 NO: We already have 2 black people in the game. Rey is a woman & we can't do that to' guess what the demographic of the people making those decisions looked like?