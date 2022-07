Star Wars Jedi: Survivor, l'action figure rivela un Cal Kestis con una pistola

Durante il fine settimana si è tenuto il Comic-Con di San Diego, l'equivalente dell'E3 che, nonostante il nome, di solito riguarda film, programmi TV e giocattoli. Di solito ci sono alcuni annunci anche legati ai videogiochi e quest'anno includevano un'anteprima di alcuni personaggi del sequel di Fallen Order Star Wars Jedi: Survivor.

Ciò è avvenuto attraverso le action figure di Hasbro, con quella del protagonista Cal Kestis che sfoggia la barba e porta un blaster, il che implica che il sequel potrebbe presentare più armi rispetto all'originale.

L'action figure oltre al blaster ha anche una fondina, il che suggerisce che l'arma non è solo casuale, e potrebbe essere che nel gioco lo userà quando non cerca di far capire che è un Jedi.

Non solo Cal Kestis, come possiamo vedere, i droidi di sicurezza KX erano già presenti nel primo gioco, ma l'action figure in questione ha una sorta di bombola del carburante o generatore di corrente sul dorso.

Per adesso Star Wars Jedi Survivor non ha ancora una data di uscita precisa, anche se il database di PlayStation potrebbe averla fatta trapelare anticipatamente.

Fonte: GameInformer