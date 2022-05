Star Wars Jedi Survivor, impazzano le speculazioni sull'identità dell''uomo nella vasca'

Dopo tanti rumor e leak, che ne avevano spoilerato anche il nome, Star War Jedi: Survivor è stato finalmente svelato. Un trailer il CGI capace di mostrare il nuovo setting, decisamente più serioso rispetto Fallen Order, ha incuriosito diversi fan, soprattutto in un dettaglio: l'uomo all'interno di una Vasca di Bacta.

In tutti i vari social e forum, si è dato vita a un toto nome, ricollegando tutti gli indizi al fine di svelare l'identità del misterioso personaggio, che potrebbe avere un ruolo determinante in questo sequel. Una delle teorie più gettonate è che si tratti di un clone di Cal, elemento da sempre fondante della saga. Il problema, è che col protagonista sembra non avere nulla in comune, al contrario di Taron Malicos.

Quest'ultimo ha infatti fatto la sua comparsa in Jedi Fallen Order e le somiglianze sono sicuramente interessanti. Questa teoria sembra andare per la maggiore ma per scoprirlo davvero, dovremo attendere un eventuale nuova presentazione nei prossimi eventi di giugno o mal che vada, nel 2023, anno della sua uscita.

Fonte: GamesRadar