Star Wars Jedi: Survivor sarà più "dark" rispetto Fallen Order

Finalmente abbiamo potuto vedere il primo trailer (in CGI) di Star Wars Jedi: Survivor, sequel dell'apprezzato Jedi Fallen Order con protagonista Cal Kestis. Dalle atmosfere del trailer si può percepire l'abbandono di palette cromatiche molto colorate e un mood decisamente più tetro e misterioso.

Conferma che arriva direttamente dal director Stig Asmussen di Respawn Entertainment, a un'intervista rilasciata nel sito ufficiale Star Wars.

"Lo scopo è il cambiamento di tono: vogliamo far scaturire al giocatore tante di domande, ma devono essere intrigati. Il gioco è completamente legato alla sopravvivenza. Per quello si chiama Jedi Survivor. Sono tempi oscuri e Cal e il resto della ciurma stanno facendo tutto quello che possono per rimanere in vita."

"Ciò potrebbe significare che si stringano legami con persone che, prima, sarebbero state considerate poco raccomandabili. Alcuni di questi aspetti sono rappresentati nel trailer e, ancora una volta, non voglio svelare nulla, ma c'è sicuramente un senso di... Non voglio spoilerare nulla, mi dispiace."

Questo cambiamento potrebbe rappresentare del resto la trilogia originale, con Episodio V: L'Impero colpisce ancora, decisamente più "serioso" rispetto il predecessore. Dobbiamo solo sperare che l'eventuale terzo capitolo non sia con gli Ewok.

Fonte: VGC