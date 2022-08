Star Wars Jedi Survivor si fa attendere? Arrivano due libri tie-in legati a Star Wars Jedi Fallen Order

Ci vorrà ancora molto tempo prima che i fan di Star Wars Jedi: Fallen Order possano impugnare di nuovo una spada laser nel prossimo sequel, Star Wars Jedi: Survivor, ma presto saranno in grado di intraprendere un'avventura con protagonista Cal Kestis.

LucasFilm ha annunciato che uno dei due libri legati a Fallen Order usciranno il 7 marzo 2023 e uno è un romanzo originale scritto da Sam Maggs. Ambientato tra Fallen Order e Survivor, Star Wars Jedi: Battle Scars segue Kestis e l'equipaggio della Mantis mentre si ritrovano coinvolti in una nuova missione.

Maggs ha scritto per molti fumetti e videogiochi nel corso della sua carriera e ha lavorato su Tiny Tina's Wonderlands, Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps DLC e Ratchet & Clank: Rift Apart.

Per quelli di voi che amano il dietro le quinte della produzione di videogiochi, The Art of Star Wars Jedi: Survivor raccoglie concept art e commenti del creatore in un libro con copertina rigida a colori pubblicato da Dark Horse. Questo libro sarà pubblicato il 2 maggio 2023.

Star Wars Jedi Survivor è stato annunciato ufficialmente qualche mese fa e il gioco è attualmente in via di sviluppo. Per adesso non c'è ancora una data precisa, ma secondo alcuni rumor potrebbe uscire nei primi mesi del 2023.

Fonte: Eurogamer