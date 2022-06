Un nuovo rumor sostiene che Star Wars Jedi: Survivor vedrà il ritorno di Darth Maul.

Dopo mesi di voci e speculazioni, lo sviluppatore Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato ufficialmente il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order la scorsa settimana, durante la Star Wars Celebration. Un teaser trailer ha accompagnato il reveal, confermando che il protagonista di Fallen Order, Cal Kestis, sarà anche l'eroe di Survivor.

Respawn non ha ancora condiviso molti dettagli sul sequel, ma i fan sono già in fermento per le teorie basate sul teaser di circa 90 secondi. La maggior parte di queste teorie ruota attorno al personaggio misterioso che appare nel filmato.

Ora, i dettagli forniti da un insider suggeriscono che un altro personaggio classico di Star Wars potrebbe arrivare nell'avventura sviluppata da Respawn.

Nell'episodio 111 di Xbox Era, il co-conduttore e insider Nick Baker ha affermato che circa un anno fa ha sentito dire che Darth Maul potrebbe comparire in Star Wars Jedi: Survivor. "Ho sentito dire che Darth Maul potrebbe essere presente", ha detto Baker ai suoi colleghi.

Sebbene Darth Maul abbia apparentemente incontrato la sua fine durante The Phantom Menance, il personaggio si ripresenta in The Clone Wars. Alla fine soccombe alla morte dopo aver duellato con Obi-Wan nella terza stagione di Star Wars Rebels.

I fan di Star Wars farebbero bene a prendere questa particolare indiscrezione con la dovuta cautela, soprattutto perché Baker ha riferito di essere venuto a conoscenza di questo dettaglio più di un anno fa.

Al momento, le informazioni relative a Darth Maul sono poco più che voci infondate. E non è dato sapere quando Respawn ed EA inizieranno a condividere informazioni specifiche.

Gli eventi digitali organizzati da Sony, Microsoft e Bethesda e Geoff Keighley (Summer Game Fest) saranno trasmessi in streaming nei prossimi giorni. Tuttavia, Electronic Arts ha annunciato a marzo di non avere intenzione di trasmettere un evento EA Play Live quest'estate.

Star Wars Jedi: Survivor uscirà nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Dexerto.