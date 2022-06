Star Wars Knights of the Old Republic II su Switch non può essere completato, lo conferma anche Aspyr

Star Wars - Knights of the Old Republic II: The Sith Lords è un gioco leggendario. Pubblicato su Switch l'8 giugno, questa versione è purtroppo vittima di un grave bug che impedisce il completamento del gioco.

Diversi giocatori, infatti, hanno segnalato nei giorni scorsi un bug che impediva loro di avanzare nell'avventura. Lo studio Aspyr ha appena confermato la sua esistenza su Twitter e sul sito di supporto , dove possiamo leggere: "Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di giocatori di crash del gioco dopo il filmato di Basilisk Crash durante l'atterraggio su Onderon. Questo è un problema noto che verrà risolto nella prossima patch. Stiamo attualmente ricercando soluzioni alternative per questo problema e aggiorneremo questo articolo con tutte le nuove informazioni".

Secondo la maggior parte degli account, il gioco si arresta in modo anomalo al momento del filmato di Basilik Crash, all'arrivo sul pianeta Onderon. Come riportato da Kotaku tuttavia, il filmato è disponibile a circa metà avventura: ciò solleva molte domande su come la versione Switch sia stata testata. In effetti, un tale bug disabilitante, a metà del gioco, avrebbe dovuto essere individuato molto rapidamente.

Hi, this is a known issue that will be addressed in the next patch. While we cannot provide an ETA at this time, we will definitely let you know when the patch is live. You can click the "Follow" button in this article to get the latest info in your inbox: https://t.co/vJAvEOVdX2