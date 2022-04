Star Wars: Rogue Squadron potrebbe ricevere un remake, basta che ci sia interesse da parte dei fan

Aspyr Media, lo studio di sviluppo noto per i porting di videogiochi e per il lavoro sul prossimo remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, è interessato a portare lo sparatutto di caccia stellari Rogue Squadron su hardware moderno.

Lo studio ha espresso il suo interesse su Twitter, rispondendo a un fan che ha chiesto se Apsyr avrebbe mai preso in considerazione il porting della serie Star Wars: Rogue Squadron.

"Qui ad Aspyr siamo grandi fan di Star Wars e amiamo portare i giochi di Star Wars a un nuovo pubblico", si legge nel tweet . “Per noi, è tutto incentrato sui giochi che pensiamo che ai giocatori possano piacere e che vorrebbero vedere su altre piattaforme. Se siete interessati noi ci siamo".

