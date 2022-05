Starbreeze al lavoro su nuove IP, slegate da Payday

Con PayDay 2 che ha permesso a Starbreeze di rimanere tranquillamente a galla e PayDay 3 atteso ancora per il 2023, si comincia a guardare oltre. Con titoli in curriculum come The Darkness e il reboot di Syndicate, si punta a IP nuove di zecca, allontanandosi così da quanto prodotto finora.

A comunicarlo è lo stesso CEO della software house Tobias Sjogren, che ha spiegato come tutto il team sia a lavoro su qualcosa di interamente nuovo e che probabilmente vedrà la luce nel 2025:

"Durante il trimestre, abbiamo lanciato un progetto per sviluppare internamente un nuovo gioco con rilascio nel 2025. Questo gioco potrebbe essere basato su un marchio con licenza, ma stiamo anche lavorando allo sviluppo di nuove IP internamente. La nostra strategia per i nuovi giochi consiste nell'usare la nostra esperienza nei giochi come servizio e la nostra capacità di creare comunità solide che creino a lungo termine valore di intrattenimento per i nostri giocatori e entrate a lungo termine per Starbreeze".

Si pensa a game as a service, anche se la pluralità dei progetti non esclude un'esperienza totalmente diversa.

Fonte: Gamespot