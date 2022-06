Stardew Valley riceverà un nuovo aggiornamento

Eric “ConcernedApe” Barone non si è dimenticato del titolo che lo ha portato al successo: Stardew Valley. E così, nonostante sia impegnato nel suo nuovo titolo Haunted Chocolatier, ha dichiarato durante uno scambio di battute con un suo follower su Twitter che è in lavorazione l'update 1.6 del titolo.

Questo aggiornamento sarà indirizzato particolarmente ai modder che si troveranno a disposizione nuovi strumenti per aiutarli nel loro lavoro. Ma non solo i modder potranno beneficiare di questo update, infatti all’interno si troveranno anche nuovi contenuti non meglio specificati.

1) 1.6, yes. But it's mostly a modding-focused update (makes modders lives easier). There will be some new content but it won't be huge. 1.7? Who knows.

2) Yes, but I haven't decided how deep the connection will be exactly. I want Haunted Chocolatier to have its own identity