Starfield svela un importante dettaglio sul robot Vasco nell'artwork dedicato allo Star Wars Day

Bethesda ha deciso di celebrare a modo suo lo Star Wars Day, ovvero con uno splendido artwork che mostra i robot più famosi comparsi negli RPG della società.

Tra i robot che vediamo nell'immagine c'è anche Vasco, che incontreremo nell'attesissimo Starfield.

Oltre a vedere Vasco che ci saluta, l'artwork fornisce un importante dettaglio inedito. Stiamo parlando delle dimensioni del robot.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, le dimensioni di Vasco sono del tutto simili a quelle del Securitron di Fallout New Vegas e del Mister Handy di Fallout 4. Questo è un dettaglio inedito, in quanto non avevamo mai visto finora le vere dimensioni del robot di Starfield.

Che ne dite?

Nelle notizie correlate, l'hype per Starfield è andato alle stelle quando un veterano di Bethesda ha affermato che l'atteso titolo sarà 'qualcosa di veramente speciale' e 'farà impazzire i giocatori'.

Vi ricordiamo che Starfield arriverà il prossimo 11 novembre su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter.