Starfield avrà dialoghi in prima persona ma il vostro personaggio non sarà doppiato

Dopo il grande reveal del gameplay di Starfield, Bethesda ha svelato alcuni dettagli aggiuntivi sul suo attesissimo RPG, confermando che le scene di dialogo saranno presentate in prima persona e che il personaggio principale non sarà doppiato.

Se avete familiarità con i giochi Bethesda precedenti a Fallout 4, questo probabilmente non vi sembrerà un grosso problema, dato che i protagonisti "muti" e le lunghe conversazioni in prima persona con gli NPC sono stati la norma in Fallout 3, New Vegas, Skyrim e Oblivion.

La cosa è davvero notevole solo se si considera Fallout 4; in questo caso Bethesda ha optato per un approccio leggermente più cinematografico alla narrazione della storia, passando alla prospettiva in terza persona durante le scene di dialogo e introducendo un protagonista completamente doppiato - quest'ultimo aspetto ha suscitato le lamentele dei fan che ritenevano che la decisione avesse costretto lo sviluppatore a limitare l'ampiezza e la profondità delle opzioni di conversazione rispetto a quelle viste nei giochi precedenti.

A quanto pare, però, Bethesda ha ascoltato i commenti e, per lo meno, è tornata alla sua collaudata formula di presentazione di un tempo. "Sì, il dialogo in Starfield è in prima persona", ha scritto lo sviluppatore in un tweet, "e il vostro personaggio non ha voce".

Bethesda ha condiviso un primo sguardo vero e proprio a Starfield durante l'Xbox Showcase di questo fine settimana, dando ai fan un assaggio del titolo.

Fonte: Eurogamer.net.