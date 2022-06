Starfield ha un easter egg inquietante nel suo trailer di presentazione

All'interno del trailer di presentazione di Starfield, mostrato per la prima volta durante l'Xbox & Bethesda Showcase, sono nascosti tanti easter egg, tra cui uno molto inquietante perché sembra alludere alla presenza di creature in stile Dead Space o Alien.

Nel video viene mostrata Neon, una città in stile Night City di Cyberpunk 2077. Nei primi fotogrammi della città i giocatori hanno scovato alcuni graffiti accanto ad uno sfiato dove si legge "stanno arrivando". Non sappiamo quali siano le probabili creature che dovrebbero arrivare, ma sicuramente non sembrano essere amichevoli.

Uno dei nemici potrebbe essere una creatura a quattro zampe che si può vedere disegnata su una lavagna nel momento in cui c'è la sessione di scassinamento, che sembra essere stata creata dopo una sorta di esperimento. Questa creatura appare anche nel trailer per poco tempo, al minuto 8:08.

