Starfield, presunto ex sviluppatore Bethesda svela dettagli ma afferma: 'il motore di gioco è pessimo'

Secondo un nuovo rumor, Starfield, il titolo di Bethesda che sarà esclusiva Xbox, ha alcuni problemi, alcuni dei quali potrebbero rinviare la data di uscita dell'11 novembre 2022.

La voce proviene da un presunto sviluppatore su ResetEra (che avrebbe il tag 'verificato') il quale afferma di aver lavorato al gioco presso Bethesda Game Studios. Secondo questo sviluppatore, il gioco è limitato dal suo motore e nonostante questi problemi, a quanto pare il gioco sta prendendo forma bene, o almeno abbastanza bene.

Più specificamente, lo sviluppatore afferma che mentre le riprese sembrano "a posto", il collaudo è "terribile". In aggiunta a ciò, lo sviluppatore mette in dubbio il lancio del gioco quest'anno, sostenendo che il gioco ha un sacco di contenuti, il che è ovviamente un'ottima notizia per i fan, ma un sacco di contenuti richiede molto QA.

"Era un posto fantastico in cui lavorare, molto sicuro. Ma il motore di gioco è pessimo", ha detto lo sviluppatore. "Todd è sicuramente un ragazzo carismatico. Starfield ha un bell'aspetto, il playtest settimanale si fa il giovedì dall'inizio dell'anno, ci sono sempre più cose in arrivo online. I movimenti del personaggio sembrano a posto, volare è terribile in questo momento secondo me, e non è divertente. L'illuminazione e le cose sembrano sempre migliori, anche se non sono al livello di Horizon Forbidden West o qualcosa del genere, ma è comunque un bel gioco. In termini di se verrà lanciato in tempo, beh, proveranno, questo è certo, taglieranno ciò che hanno fatto ecc. Hanno una sovrabbondanza di contenuti, probabilmente troppo, quindi non è questo il problema. Devono lavorare sulla correzione dei bug che è la cosa più importante. Tuttavia con la beta in arrivo questa estate il quadro diventerà più chiaro".

Detto questo è il caso di prendere sempre queste notizie con le dovute precauzioni.

Fonte: DoubleXP