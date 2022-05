Starfield starebbe incontrando grossi problemi nello sviluppo

Un leaker ritenuto attendibile da Timur ha confermato che alcune meccaniche di Starfield sono attualmente a metà dello sviluppo e non funzionano come dovrebbero, questo suggerisce grossi problemi nei lavori sull'atteso titolo di Bethesda.

Il leaker ha menzionato problemi con i controlli di volo delle astronavi e ha parlato del Creation Engine 2.

"La meccanca del volo non funzionava a dovere nei test e il Creation Engine 2 è solamente un Creation Engine con alcuni moduli grafici modificati e pochissime nuove feature, non è una una vera revisione del motore".

"Questo risulterà chiaro quando il gioco sarà disponibile e quando ci lavoreranno i modder".

Secondo il leaker, Todd Howard avrebbe detto che Bethesda "crea giochi e non strumenti per lo sviluppo", ma i tool sarebbero datati e il team sembra stanco di questa situazione. "Realizzare giochi con strumenti scadenti produce titoli scadenti."

"Dopo Fallout 76, Bethesda Game Studios Austin non ha lavorato a nessun nuovo gioco. Avevano la maggior parte dei team sugli aggiornamenti per Fallout 76", aggiunge il leaker.

