Starfield in un'immagine che mostra le numerose ambientazioni del gioco

Uno dei giochi più attesi dai fan è senza dubbio Starfield di Bethesda che, come avrete visto, è stato tra i protagonisti dell'evento di Xbox di questo mese.

Ora, su Twitter, l'insider Klobrille ha deciso di pubblicare un'immagine che raccoglie le diverse ambientazioni del gioco.

Si tratta di un collage di quanto visto nel trailer dell'Xbox & Bethesda Showcase di qualche settimana fa.

L'immagine, in realtà, potrebbe non presentare tutte le location visitabili, ma ci fornisce un'idea dell'enorme varietà di ambientazioni che ci aspetta.

The insane environmental diversity of Starfield. pic.twitter.com/I9RU6jAHH2 — Klobrille (@klobrille) June 27, 2022

Come già detto, Starfield è uno dei titoli più attesi dai fan e Bethesda ha già dichiarato che il gioco sarà 'qualcosa di veramente speciale' e 'farà impazzire i giocatori'.

Starfield ariverà nel 2023 su PC e Xbox Series X/S. Come tutti gli altri giochi first party di Microsoft, verrà lanciato al day one su Xbox Game Pass.

Fonte: Twitter.