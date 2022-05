Starfield e gli interni delle navi spaziali in nuovi concept art

Nell'attesa lunga ancora diversi mesi che separa i fan da Starfield, emergono nuovi concept art del gioco. Queste immagini sono state condivise attraverso Reddit e mostrano qualcosa di inedito: parti interne di astronavi e basi che probabilmente i giocatori esploreranno.

Oltre a questo, nelle immagini c'è quella che sembra essere una persona che fa delle saldature su oggetti, forse indicando che la lavorazione è una caratteristica di Starfield. Ovviamente sono tutte ipotesi in quanto il primo e unico trailer di Starfield che abbiamo potuto vedere ha mostrato l'atmosfera generale del titolo.

Bethesda a cadenza regolare pubblica diversi video della serie "Nel Campo Stellare": l'ultimo di questi episodi si è incentrato sulla musica composta da Inon Zur e nel video il team ha mostrato altri concept molto interessanti.

Ricordiamo che Xbox e Bethesda terranno il 12 giugno un evento in cui verranno mostrati i giochi in via di sviluppo presso Xbox Game Studios: uno di questi protagonisti sembra essere appunto Starfield.