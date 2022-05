Starfield rinviato per non rischiare di essere 'il nuovo Cyberpunk 2077'

L'attesissimo Starfield di Bethesda ha subito un rinvio. L'ambizioso gioco di ruolo fantascientifico doveva essere lanciato sulle console Xbox l'11 novembre, ma oggi il suo sviluppatore ha annunciato che ora è stato rinviato alla "prima metà del 2023".

Tuttavia, ora è venuto alla luce che il personale che lavorava su Starfield era apparentemente piuttosto preoccupato per il programma di sviluppo. Starfield era atteso con impazienza da molti possessori di Xbox e dai fan di Bethesda come grande uscita AAA per la seconda metà di quest'anno. Ma secondo quanto riportato da Jason Schreier, gli sviluppatori che lavoravano su Starfield erano molto preoccupati che la pubblicazione del gioco per questa data di lancio potesse portare alla stessa situazione successa con Cyberpunk 2077.

"La scorsa primavera prima dell'E3, ho parlato con alcune persone su Starfield ed erano estremamente preoccupate per la data di uscita in base ai progressi che avevano fatto finora", ha scritto su Twitter.

Last spring before E3, I spoke to some folks on Starfield who were extremely worried about committing to a 11-11-22 date based on the progress they’d made so far. (“Next Cyberpunk” was the term floated.) Good on Bethesda for delaying even after announcing that specific date. https://t.co/QdWFf0zGIY