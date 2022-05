Starfield rinviato, David Jaffe si scaglia contro Phil Spencer: 'Fai schifo'

Bethesda ieri ha annunciato il rinvio di Starfield e Redfall. Ciò ha suscitato grande scalpore tra i fan di Xbox che hanno commentato la notizia sui social. In seguito anche Phil Spencer stesso ha fatto una dichiarazione a riguardo.

Del tutto inaspettatamente, le parole di Phil Spencer sono state commentate da David Jaffe, autore delle serie God of War e Twisted Metal. Lo sviluppatore non è più associato al marchio PlayStation, quindi parla volentieri di vari argomenti: Jaffe è stato visibilmente contrariato dalle parole di Spencer, il quale ha sottolineato che dagli sviluppatori ci si aspetta "qualità e coerenza".

"Fai schifo, Phil Spencer. Sei come me quando avevo 28 anni. Sapevo di poter progettare, sapevo di poter avere idee commerciali, almeno in quel momento, il mio cervello aveva tantissime idee. Mi ci sono voluti sette, otto, nove mesi per rendermi conto che non potevo produrre nessun gioco, per non parlare di un gioco che avrei diretto...Mi ha fatto capire che ci sono cose in cui siamo bravi, e cose in cui non lo siamo".

David Jaffe got me rolling 🤣😂🤣



He said Phil Spencer need therapy😫 pic.twitter.com/BBmFUH8dXa — Zimm804 (@Zimm804) May 12, 2022

Jaffe poi rincara la dose: "Vai a fare un po' di terapia, Phil Spencer. Non sei bravo in questa parte". Il papà di God of War ha poi spiegato come Spencer sia un "visionario", ma che non sia molto bravo a gestire le diverse situazioni lavorative e lo sviluppo dei giochi, tra cui appunto la programmazione di Starfield.

