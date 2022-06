Starfield è nella fase dei 'ritocchi finali', parola di Todd Howard

Indipendentemente dal fatto che Starfield di Bethesda Game Studios appaia o meno all'Xbox & Bethesda Games Showcase, lo sviluppo è progredito dal suo rinvio. Il director del gioco e produttore esecutivo Todd Howard ha rivelato in un briefing con i media che la squadra sta continuando a lavorare al progetto. Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha aggiunto che Starfield sarà un "segno distintivo" dell'acquisizione di ZeniMax Media.

“Starfield per me è un'opportunità unica. Todd Howard è un amico da moltissimo tempo e Bethesda Game Studios sta lavorando alla nuova IP. Questo sarà un segno distintivo per noi, in termini di acquisizione di ZeniMax, lavorare con Todd e portare questo gioco sul mercato", afferma Spencer.

Howard ha anche definito questa "un'opportunità incredibile". "I giocatori potranno sperimentare ciò che stiamo creando e raggiungeremo più persone in tutto il mondo, e in così tanti modi diversi da quelli che abbiamo mai fatto prima". Ha anche espresso entusiasmo per "essere in grado di fare qualcosa che sfrutti davvero Xbox - sulle console stesse, con Series S e X, oltre a sapere che chiunque giocherà al gioco può giocarci su PC o xCloud, o su qualunque altro schermo".

“La nostra capacità è di trasportare le persone, di portarle in nuovi mondi dove possono vivere esperienze che sembrano reali per quello che sono e per le emozioni che provano. Lo abbiamo visto con i nostri altri franchise come Elder Scrolls, Skyrim e Fallout. Ora stiamo lavorando a stretto contatto con Xbox per rendere Starfield la migliore esperienza possibile".

Originariamente previsto per novembre 2022 su Xbox Series X/S e PC, Starfield è stato posticipato alla prima metà del 2023. Tuttavia un'immagine recente della pagina di registrazione di Xbox Game Pass indica che il gioco di ruolo fantascientifico potrebbe essere lanciato all'inizio del 2023, ovvero tra gennaio e marzo.

Fonte: PCGamer