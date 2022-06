Starfield tra l'editor dei personaggi e il sistema di abilità che 'combina il meglio' dei precedenti giochi Bethesda

I fan hanno finalmente potuto dare una prima occhiata significativa a Starfield e, oltre a nuovi dettagli sull'esplorazione spaziale e sui combattimenti, i giocatori sanno ora come funzionerà la creazione dei personaggi e come potranno essere modificate le abilità nel nuovo RPG di Bethesda.

Nell'ambito della presentazione di Xbox e Bethesda, Todd Howard ha descritto l'editor dei personaggi di Starfield come il più flessibile dello studio, con la possibilità di personalizzare quasi tutti gli elementi di un personaggio, compreso il modo di camminare.

All'inizio, i giocatori potranno scegliere da un elenco di background dei personaggi che assegnano tre abilità iniziali. Il trailer di Starfield ha mostrato oltre una dozzina di background tra cui scegliere, dal Cyber Runner al Diplomat. Le abilità garantite da questi background possono essere semplici, come infliggere più danni contro certi tipi di nemici o essere più persuasivi nelle "sfide" vocali.

I giocatori hanno anche la possibilità di selezionare fino a tre tratti in aggiunta al loro background. I tratti sono opzionali e, secondo Howard, garantiscono vantaggi e svantaggi unici. Nel trailer sono stati mostrati alcuni tratti come Spaced, che garantisce bonus temporanei alla salute e alla resistenza quando il giocatore si trova nello spazio, ma penalizza la salute e la resistenza quando si trova sulla superficie di un pianeta.

Non sarebbe un gioco di ruolo senza alberi delle abilità, e in Starfield non mancheranno. Il trailer mostra cinque diversi alberi di abilità tra cui scegliere: Fisico, Sociale, Combattimento, Scienza e Tecnologia. Ogni albero ha una serie di abilità diverse tra cui scegliere. Howard ha dichiarato che il sistema di abilità di Starfield "combina il meglio" dei precedenti giochi di ruolo di Bethesda. Le nuove abilità si sbloccano salendo di livello. Le abilità possono poi essere classificate utilizzando l'abilità corrispondente e completando le sfide associate, aumentando ulteriormente l'efficacia della skill.

Starfield includerà anche elementi come la costruzione di basi e il combattimento spaziale. Secondo Howard, saranno presenti oltre 1.000 pianeti che i giocatori potranno esplorare.

Originariamente previsto per novembre 2022, Starfield è stato rinviato ed è ora previsto per la prima metà del 2023 per console Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamespot.